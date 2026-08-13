Курс валют на 13 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 15 копеек, в то же время евро подешевел на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.08.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 44,71 грн (-15 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,62 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,99 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,60/ 44,85 Евро 51,50/ 51,80 Злотый 11,85/ 11,99

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/44,95 51,05/ 51,95 11,65/ 12,20 Ощадбанк 44,45/ 45,00 51,15/ 52,00 ПУМБ 44,45/ 45,00 51,20/52,00 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,45/ 45,00 51,15/ 52,00 11,50/ 12,20 Райффайзен 44,52/44,92 51,10/51,92 11,50/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.