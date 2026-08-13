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Курс валют на 13 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 15 копеек, в то же время евро подешевел на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.08.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,71 грн (-15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,62 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,99 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,60/ 44,85
|Евро
|51,50/ 51,80
|Злотый
|11,85/ 11,99
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,40/44,95
|51,05/ 51,95
|11,65/ 12,20
|Ощадбанк
|44,45/ 45,00
|51,15/ 52,00
|ПУМБ
|44,45/ 45,00
|51,20/52,00
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,45/ 45,00
|51,15/ 52,00
|11,50/ 12,20
|Райффайзен
|44,52/44,92
|51,10/51,92
|11,50/12,35
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.