Цены на бензин давят на гривну: что будет с курсом доллара и евро в августе

На протяжении всего июля курс доллара колебался в узких пределах – от 44,4 до 44,8 грн, так и не перейдя по психологической отметке в 45 грн. Эту стабильность обеспечили международные резервы и интервенции Нацбанка. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал Delo.ua , чего ждать от валютного рынка в августе.

Каким был для валютного рынка июль 2026 года

На протяжении большей части июля стоимость доллара и евро изменялась только в пределах 40-50 копеек. Тарас Лесовой объясняет, что устойчивость обеспечивали значительные международные поступления, достаточный объем резервов и валютные интервенции НБУ. В частности, в июне на валютные счета правительства поступило около $11,3 млрд: $6,8 млрд от ЕС и $4,5 млрд через Всемирный банк, а также $4,4 млрд целевого финансирования оборонных потребностей от государства – в общей сложности около $15,7 млрд.

Благодаря этому на начало июля международные резервы Украины выросли до $51,3 млрд. и только за один месяц они увеличились на 12,1%. Этих денег хватит, чтобы оплачивать весь импорт страны более пяти месяцев.

Кроме того, Нацбанк постоянно покрывает структурный дефицит валюты на межбанке за счет интервенций . Например, в июне НБУ продал свыше $5,1 млрд. В целом же за первую половину года регулятор продал $23,35 млрд. Это в среднем около $3,9 млрд ежемесячно.

Эксперт считает, что в конце июля и начале августа ситуация на валютном рынке существенно не изменится . Спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%. Чтобы покрыть дефицит валюты, Нацбанку придется еженедельно продавать около $800-900 млн. Согласно прогнозу курс доллара на межбанке будет держаться в пределах 44,6-45 гривен. Евро будет на уровне от 50,8 до 51,5 гривны, так что в течение недели колебания курсов не будут превышать курсов 1-1,5% от своих начальных значений.

Одним из главных рисков для стабильности гривни остается динамика цен на энергоресурсы. Их дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Тем не менее, эксперт предупреждает: даже если мировые цены на нефть будут снижаться, в Украине цены быстро не снизятся. Главной причиной является война и связанные с ней логистические трудности

В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем сообщении отметил , что главным негативным фактором для гривни стала остановка работы черноморских портов, из-за чего экспорт зерна и металла почти остановился. Пока что валютный рынок держится благодаря тому, что между отправкой товаров и поступлением денег есть определенная задержка. Однако уже в августе-сентябре из-за блокирования портов Украина может недополучать от $0,5 до $1,5 млрд валютной выручки ежемесячно.

Андрей Шевчишин отметил, что, по меньшей мере, до 30 июля курс доллара на межбанке будет держаться на уровне 44,70-45 гривен. На наличном рынке доллар обойдется в 44,90-45,35 гривны. Что касается евро, то его курс ожидается в пределах - 50,60-51,60 грн. Если европейская валюта продолжит резко дешеветь на мировом рынке, то в Украине ее стоимость может упасть ниже 50,50 гривны.

Каким будет август для валютного рынка

В августе обычно начинается сезонная бизнес-активность. Поэтому, как отмечает Тарас Лесовой, предприниматели будут покупать валюту заранее. Согласно прогнозу, в августе Нацбанк продаст на рынке от $3,5 до $4 млрд. Гривну также поддерживает общая ситуация с ценами в стране. К примеру, в июне потребительские цены снизились на 0,1%. Благодаря этому, годовая инфляция замедлилась до 7,2%. К тому же, в августе традиционно дешевеют свежие сельскохозяйственные продукты. Это также поможет сдержать рост цен и снизит общее давление на курс гривны.

Напомним, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 июля. По сравнению с выходными курс доллара снизился на 1 копейку – до 44,80 грн., а евро подешевел на 9 копеек – до 50,96 грн.