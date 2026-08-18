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Около 88 тысяч украинцев уже задекларировали право на налоговую скидку: как получить деньги

налоги
Трудоустроенные граждане имеют право вернуть часть уплаченного НДФЛ / Depositphotos

По состоянию на 1 августа 2026 почти 88 тысяч украинцев подали документы на получение налоговой скидки и рассчитывают вернуть из бюджета 582,5 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Налоговая скидка позволяет официально трудоустроенным гражданам вернуть часть уплаченного НДФЛ за определенные расходы.

В налоговую скидку, в частности, можно включить расходы на образование, проценты по ипотечному кредиту, отдельные медицинские услуги, страхование, а также благотворительность.

Как получить деньги?

Для получения налоговой скидки нужно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих соответствующие расходы.

Декларацию можно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть, расходы, осуществленные в течение 2025 года, можно заявить для налоговой скидки до 31 декабря 2026 года.

Распространенные ошибки

По данным Государственной налоговой службы, среди распространенных ошибок:

  • отсутствие документов об оплате;
  • несоответствие данных в договоре и платежных документах;
  • неправильное определение суммы расходов или неучет установленных ограничений;
  • пропуск срока подачи декларации.

Например, если в договоре указан один человек, а в платежных документах — другой, это может стать проблемой при подтверждении расходов.

Напомним, с мая подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно через портал "Действие".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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