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Около 88 тысяч украинцев уже задекларировали право на налоговую скидку: как получить деньги
По состоянию на 1 августа 2026 почти 88 тысяч украинцев подали документы на получение налоговой скидки и рассчитывают вернуть из бюджета 582,5 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Налоговая скидка позволяет официально трудоустроенным гражданам вернуть часть уплаченного НДФЛ за определенные расходы.
В налоговую скидку, в частности, можно включить расходы на образование, проценты по ипотечному кредиту, отдельные медицинские услуги, страхование, а также благотворительность.
Как получить деньги?
Для получения налоговой скидки нужно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах и документах, подтверждающих соответствующие расходы.
Декларацию можно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным. То есть, расходы, осуществленные в течение 2025 года, можно заявить для налоговой скидки до 31 декабря 2026 года.
Распространенные ошибки
По данным Государственной налоговой службы, среди распространенных ошибок:
- отсутствие документов об оплате;
- несоответствие данных в договоре и платежных документах;
- неправильное определение суммы расходов или неучет установленных ограничений;
- пропуск срока подачи декларации.
Например, если в договоре указан один человек, а в платежных документах — другой, это может стать проблемой при подтверждении расходов.
Напомним, с мая подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно через портал "Действие".