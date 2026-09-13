Rozetka отказалась увеличивать скидку для продавцов пострадавших от обстрелов товаров

Онлайн-ритейлер Rozetka не будет увеличивать скидку на свои услуги до 50% для продавцов, лишившихся товара во время российской ракетной атаки на склад в Броварах, а оставит ее на уровне 30%.

Об этом Dilo сообщила пресс-служба компании.

В компании отмечают, что эта льгота является единственным возможным инструментом поддержки предпринимателей, ведь возмещать стоимость утраченного имущества или увеличивать размер скидки ритейлеру нет возможности из-за собственных колоссальных потерь.

Претензии бизнеса: "Скидка 30% на часть услуг растянет поддержку на 10 лет"

Такое решение возмутило часть предпринимателей: инициативная группа из 44 продавцов направила маркетплейс коллективную претензию и готовит иски в суд. Бизнесы требуют привязать срок действия скидки к сумме убытков каждого магазина, ведь предложенный маркетплейсом формат, по их мнению, будет покрывать убытки годами и не компенсирует инфляцию.

По словам координатора группы Ярослава Рачко, для многих это был весь товарный капитал (в частности, его семейный бизнес потерял 9 млн грн, а ежемесячный оборот из-за отсутствия товара упал в шесть раз — с 3 млн грн до 500 тыс. грн), тогда как за комиссии и рекламу маркетплейс забирал около 1 млн грн из каждых 3 млн грн оборота.

Позиция Rozetka : "Скидка остается 30% - это добровольная помощь, а не компенсация"

В пресс-службе Rozetka объяснили, что компания сама испытала масштабные разрушения, а предложенная скидка предоставляется в том объеме, который компания экономически способна выдержать.

"Это не возмещение стоимости товара и не выполнение договорного обязательства, а добровольный механизм поддержки, который должен помочь продавцам продолжать работу. Предложенная скидка существенная: фактический доход Rozetka от соответствующих услуг ниже размера скидки. Таким образом, компания берет на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы предоставить продавцам возможность работать на платформе".

В маркетплейсе отмечают, что ситуация является военным форс-мажором, а компания уже привлекла юридических советников для подготовки исков по компенсации ущерба из арестованных за рубежом российских активов.

"В то же время мы понимаем, что это предложение не удовлетворяет всех продавцов. Часть предпринимателей выдвигает другие требования – от полного возмещения стоимости потерянного товара до увеличения скидки. К сожалению, потери Rozetka не ограничились уничтожением склада. Из-за продолжающихся российских обстрелов мы продолжаем терять инфраструктуру и товары. Учитывая это, компания учитывает... продавцов согласилась с этим предложением, продолжает торговать на платформе и уже пользуется скидкой", - сообщили в пресс-службе.

Масштаб разрушений и отсутствие государственной помощи

Уничтоженный логистический комплекс в Броварах был одним из ключевых объектов Rozetka, который ежедневно обрабатывал до 100 тысяч заказов и снабжал работой более 1 000 сотрудников . С 2016 года компания инвестировала в его развитие более $70 млн, в том числе 60 млн грн направили на строительство подземного хранилища на 600 человек. Именно это укрытие спасло жизнь 92 работникам, которые во время атаки 5 августа провели под землей более 7 часов: несмотря на пожар и взрывы никто не пострадал.

Финальный сокрушительный удар по комплексу нанесли три баллистические ракеты, последовательно попавшие в разные части объекта после трех предварительных атак шахедами. В результате склад сгорел дотла вместе с товарами на сумму более 1,1 млрд грн , большинство из которых, по словам компании, принадлежит самой Rozetka.

Также в компании отметили, что ни маркетплейс, ни пострадавшие продавцы не получили никакой адресной помощи, льгот или компенсаций от государства — весь финансовый вес возобновления работы и поиска новых площадок бизнес тянет самостоятельно. Для защиты интересов Rozetka уже привлекла юристов и готовит документы, чтобы потребовать возмещения ущерба в международных судах за счет арестованных российских активов.