Российский дрон уничтожил склад игрушек Kiddisvit в Киеве: компания понесла значительные убытки (ФОТО)

Российские войска атаковали реактивным дроном склад детских игрушек Kiddisvit в столице. Компания меняет маршруты поставки, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе и сохранить наличие товаров в магазинах.

Как пишет Dilo, об этом сообщил соучредитель компании Павел Овчинников.

"Русские террористы уничтожили склад KIDDISVIT в Киеве! Целью реактивного шахеда стали детские игрушки… Самое важное – наши люди целы… Сейчас разбираемся с последствиями – имеем значительный ущерб", — написал он.

Последствия российского удара по Kiddisvit

В настоящее время компания ликвидирует последствия обстрелов и подсчитывает финансовые потери. Руководство Kiddisvit перестраивает логистические потоки и ищет новые решения для скорейшего возобновления поставок и выполнения обязательств перед партнерами.

Российский дрон уничтожил состав детских игрушек

Овчинников подчеркнул, что компания продолжает работу, и поблагодарил свою команду за собранность и оперативность во время кризисной ситуации. Также соучредитель отметил, что лучшей поддержкой для предприятия сейчас покупка товаров Kiddisvit в магазинах.

Напомним, 8 сентября в Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки на одном из предприятий пищевой продукции возник пожар и задымление.