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Російський дрон знищив склад іграшок Kiddisvit у Києві: компанія зазнала значних збитків (ФОТО)

знищений склад Kiddisvit
Росіяни знищили склад Kiddisvit у Києві /Фото: facebook.com/pavel.ovchinnikov.771

Російські війська атакували реактивним дроном склад дитячих іграшок Kiddisvit у столиці. Компанія змінює маршрути постачання, щоб якнайшвидше повернутися до нормальної роботи та зберегти наявність товарів у магазинах.

Як пише Dilo, про це повідомив співзасновник компанії Олександр Овчинніков.

"Російські терористи знищили склад KIDDISVIT в Києві! Ціллю реактивного шахеда стали дитячі іграшки…Найважливіше – наші люди цілі...Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки", — написав він.

Фото 2 — Російський дрон знищив склад іграшок Kiddisvit у Києві: компанія зазнала значних збитків (ФОТО)
Наслідки російського удару по Kiddisvit

Наразі компанія ліквідовує наслідки обстрілу та підраховує фінансові втрати. Керівництво Kiddisvit перебудовує логістичні потоки й шукає нові рішення для якнайшвидшого відновлення постачань та виконання зобов'язань перед партнерами.

Фото 3 — Російський дрон знищив склад іграшок Kiddisvit у Києві: компанія зазнала значних збитків (ФОТО)
Російський дрон знищив склад дитячих іграшок

Овчинніков підкреслив, що компанія продовжує роботу, та подякував своїй команді за зібраність і оперативність під час кризової ситуації. Також співзасновник зазначив, що найкращою підтримкою для підприємства зараз є купівля товарів Kiddisvit у магазинах.

Нагадаємо, 8 вересня у Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки на одному з підприємств харчової продукції виникла пожежа та задимлення. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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