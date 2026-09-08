РФ знищила склад "Аптеки доброго дня": втрачено сотні тонн медикаментів (ФОТО)

Росія атакувала склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України. Сотні тонн ліків знищені внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє Dilo посиланням на допис у Facebook директора з питань стратегічного розвитку та інновацій компанії ''Аптека доброго дня'' Сергія Горніцького.

За його словами, російський удар 3 вересня повністю зруйнував склад лікарських засобів компанії "Аптека доброго дня".

Після ворожої атаки на місці складу залишилися обгорілі конструкції та руїни. Тому лише після того, як минув перший шок, за кілька днів компанія змогла розповісти про наслідки удару.

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

"Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить. Проте найбільший шок уже позаду, і сьогодні ми збираємо всю свою стійкість, щоб рухатися далі", - зауважив Горніцький.

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

"Аптека доброго дня" – одна з найбільших аптечних мереж України, що входить до топ-5 учасників національного ринку за виторгом та кількістю торгових точок. За даними самої компанії, мережа має понад 800 аптек по всій країні.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".