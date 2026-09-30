У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)

Конфіскований офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва у центрі Києва виставили на торги за 14 149 700 грн.

Як пише Dilo, про повідомляє Фонд державного майна України.

Зазначається, що торги відбудуться 8 жовтня 2026 року у системі Prozorro.Продажі, а стартова ціна націоналізованої нерухомості в центрі столиці становить 14 149 700 грн.

Про актив

Актив включає дворівневе приміщення на вулиці Саксаганського, де роками функціонував офіс київської філії студії російського пропагандиста.

Квартира розташована у будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Загальна площа – 193,2 кв. м, де open-space займає площу понад 110 кв. м. У приміщенні є 3 кабінети, кухня, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним краєвидом на центр Києва.

Приміщення повністю облаштоване під роботу офісу, коворкінгу, IT-хабу або креативного простору, а також може використовуватися як просторе житло.

Майно було оформлене через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів.

У ФДМУ зауважили, ще це повторні торги, оскільки попередні не привели до укладання угоди.

На першому аукціоні не було зареєстровано учасників, а під час повторної спроби (з дисконтом 50%) переможця було дискваліфіковано через невідповідність пакета документів вимогам законодавства.

Нерухомість була стягнута в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У ФДМУ підкреслили, що всі кошти від продажу санкційного та конфіскованого майна спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення України.

Раніше ФДМУ провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву.За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".

Хто какий Лебедєв

Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він багато років активно веде блоги на різних платформах та багаторазово заявляв, що вважає окупацію та анексію Криму справедливою і блискуче проведеною операцією і всіляко підкреслює його російську приналежність, вважаючи також історичною помилкою згоду російської влади на залишення Криму у складі України в 1991 році.

Помешкання площею 138 м² на вул. Ярославів Вал у Києві у Артемія Лебедєва конфіскували в 2023 році за рішенням суду. А в січні 2022 року російський дизайнер потрапив під санкції РНБО за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків із 2014 року.

Раніше ФДМУ продав конфісковані маєтки Таїсії Повалій та Дмитра Табачника у межах реалізації санкційних активів, загалом отримавши 205 млн грн.