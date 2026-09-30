RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,45

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)

офіс
ФДМУ виставив на аукціон офіс Артемія Лебедєва / ФДМУ

Конфіскований офіс російського пропагандиста Артемія Лебедєва у центрі Києва виставили на торги за 14 149 700 грн. 

Як пише Dilo, про повідомляє Фонд державного майна України.

Зазначається, що торги відбудуться 8 жовтня 2026 року  у системі Prozorro.Продажі, а стартова ціна націоналізованої нерухомості в центрі столиці становить 14 149 700 грн.

Про актив

Актив включає дворівневе приміщення на вулиці Саксаганського, де роками функціонував офіс київської філії студії російського пропагандиста.

Квартира розташована у будинку, який є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Загальна площа – 193,2 кв. м, де open-space займає площу понад 110 кв. м. У приміщенні є 3 кабінети, кухня, 2 санвузли, 3 балкони з панорамним краєвидом на центр Києва.

Приміщення повністю облаштоване під роботу офісу, коворкінгу, IT-хабу або креативного простору, а також може використовуватися як просторе житло. 

Фото 2 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 3 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 4 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 5 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 6 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 7 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 8 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 9 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 10 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)
Фото 11 — У центрі Києва продають офіс російського пропагандиста: яка ціна (ФОТО)

Майно було оформлене через офшорну компанію з Британських Віргінських Островів.

У ФДМУ зауважили, ще це повторні торги, оскільки попередні не привели до укладання угоди.

На першому аукціоні не було зареєстровано учасників, а під час повторної спроби (з дисконтом 50%) переможця було дискваліфіковано через невідповідність пакета документів вимогам законодавства.

Нерухомість була стягнута в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У ФДМУ підкреслили, що всі кошти від продажу санкційного та конфіскованого майна спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення України.

Раніше ФДМУ провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву.За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".

Хто какий Лебедєв

Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він багато років активно веде блоги на різних платформах та багаторазово заявляв, що вважає окупацію та анексію Криму справедливою і блискуче проведеною операцією і всіляко підкреслює його російську приналежність, вважаючи також історичною помилкою згоду російської влади на залишення Криму у складі України в 1991 році.

Помешкання площею 138 м² на вул. Ярославів Вал у Києві у Артемія Лебедєва конфіскували в 2023 році за рішенням суду. А в січні 2022 року російський дизайнер потрапив під санкції РНБО за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків із 2014 року.

Раніше ФДМУ продав конфісковані маєтки Таїсії Повалій та Дмитра Табачника у межах реалізації санкційних активів, загалом отримавши 205 млн грн.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності