Держава отримала 205 млн грн від продажу санкційного майна Повалій і Табачника

будинок Повалій
Маєтки Повалій і Табачника принесли бюджету 205 млн грн / Урядовий портал

Фонд державного майна України продав конфісковані маєтки Таїсії Повалій та Дмитра Табачника у межах реалізації санкційних активів, загалом отримавши 205 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови ФДМУ Дмитра Наталухи.

Продаж санкційних активів в Україні

При цьому вартість окремих об’єктів не розголошується - оприлюднено лише загальний обсяг надходжень від реалізації санкційного майна.

Будинок Таїсії Повалій у Київській області мав площу 442,8 кв. м і розташований на земельній ділянці 0,0838 га в селі Петропавлівська Борщагівка. Актив було передано у власність держави наприкінці 2025 року після рішення суду.

Маєток Дмитра Табачника в Козині під Києвом включав будинок площею понад 670 кв. м із видом на Дніпро та земельну ділянку 0,67 га. За даними Фонду, перед виїздом власник вивіз із будинку майже все внутрішнє майно - меблі, елементи інженерії, частину сантехніки, розетки, світильники та перила.

Загалом за 100 днів роботи нової команди Фонд провів 90 продажів, а рівень конверсії аукціонів зріс із 7% до 22%. До державного бюджету надійшло майже 1 млрд грн.

У Фонді наголошують, що конфісковані активи мають працювати на економіку та відновлення країни, а не залишатися невикористаними на балансі держави.

Нагадаємо, у 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації санкційних активів склали 2,5 млрд гривень.

Автор:
Ольга Опенько