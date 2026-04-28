Держава отримала 205 млн грн від продажу санкційного майна Повалій і Табачника
Фонд державного майна України продав конфісковані маєтки Таїсії Повалій та Дмитра Табачника у межах реалізації санкційних активів, загалом отримавши 205 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови ФДМУ Дмитра Наталухи.
Продаж санкційних активів в Україні
При цьому вартість окремих об’єктів не розголошується - оприлюднено лише загальний обсяг надходжень від реалізації санкційного майна.
Будинок Таїсії Повалій у Київській області мав площу 442,8 кв. м і розташований на земельній ділянці 0,0838 га в селі Петропавлівська Борщагівка. Актив було передано у власність держави наприкінці 2025 року після рішення суду.
Маєток Дмитра Табачника в Козині під Києвом включав будинок площею понад 670 кв. м із видом на Дніпро та земельну ділянку 0,67 га. За даними Фонду, перед виїздом власник вивіз із будинку майже все внутрішнє майно - меблі, елементи інженерії, частину сантехніки, розетки, світильники та перила.
Загалом за 100 днів роботи нової команди Фонд провів 90 продажів, а рівень конверсії аукціонів зріс із 7% до 22%. До державного бюджету надійшло майже 1 млрд грн.
У Фонді наголошують, що конфісковані активи мають працювати на економіку та відновлення країни, а не залишатися невикористаними на балансі держави.
Нагадаємо, у 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації санкційних активів склали 2,5 млрд гривень.