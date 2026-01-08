Санкційні активи принесли Україні 2,5 млрд гривень у фонд ліквідації наслідків збройної агресії

У 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд гривень, повідомляє Фонд державного майна України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Крім того, понад 3,2 млрд гривень надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема продажу та оренди, що посилило економічну стійкість країни та забезпечило системне наповнення державного бюджету.

Найбільшим разовим надходженням у 2025 році стала сума 608 млн гривень, отримана від продажу на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави 100% акцій компанії, що раніше належали російському акціонерному товариству "Невская косметика".

Міністерство юстиції реалізує санкцію стягнення активів підсанкційних осіб, які сприяють збройній агресії РФ, відповідно до ст. 5-1 закону України "Про санкції". За кожним стягнутим активом стоїть системна робота санкційної команди Міністерства юстиції та низки органів і установ, які збирають доказову базу для підготовки позовів до суду.

