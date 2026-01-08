Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Санкційні активи принесли Україні 2,5 млрд гривень у фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Вінницяпобутхім
Найбільше разове надходження – дохід від приватизації "Вінницяпобутхім"

У 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд гривень, повідомляє Фонд державного майна України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Крім того, понад 3,2 млрд гривень надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема продажу та оренди, що посилило економічну стійкість країни та забезпечило системне наповнення державного бюджету.

Найбільшим разовим надходженням у 2025 році стала сума 608 млн гривень, отримана від продажу на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім".

У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави 100% акцій компанії, що раніше належали російському акціонерному товариству "Невская косметика".

Міністерство юстиції реалізує санкцію стягнення активів підсанкційних осіб, які сприяють збройній агресії РФ, відповідно до ст. 5-1 закону України "Про санкції". За кожним стягнутим активом стоїть системна робота санкційної команди Міністерства юстиції та низки органів і установ, які збирають доказову базу для підготовки позовів до суду.

Нагадаємо, у квітні "Вінницяпобутхім" передали Фонду держмайна: держава втратила 70 млн грн через недосконалість законодавства.

Автор:
Тетяна Гойденко