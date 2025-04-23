"Вінницяпобутхім" передали Фонду держмайна: держава втратила 70 млн грн через недосконалість законодавства

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припиняє управління активам ПрАТ "Вінницяпобутхім", яке раніше належало російській "Невській косметиці" і виробляло продукцію під брендом "Ушастий нянь". Підприємство передається до Фонду державного майна України для подальшої реалізації.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що між АРМА та ТОВ "Крайтекс-Сервіс" підписано додатковий договір про припинення управління активами ПрАТ "Вінницяпобутхім",

Це відбулося на виконання рішення Вищого антикорупційного суду від 24 липня 2024 року, відповідно до якого стягнуто в дохід держави актив, який належить російській компанії — частку у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім".

"За період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України. Під нашим контролем російський актив, який виробляє пральні порошки, дитячі шампуні, мило та іншу продукцію відомого бренду "Ушастий нянь", не лише забезпечував сотні трудових місць, виконання договорів, поставок, виробництво продукції, сплату місцевих податків, але й значно збільшив відрахування до бюджету. Коли ми прийняли актив в управління, він приносив лише 240 тисяч гривень на місяць", — прокоментував директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

70 млн грн за 9 місяців - втрати бюджету через недосконалість норми закону при застосуванні санкцій

За словами голови АРМА Олени Думи, відомство зверталося до уряду щодо можливості тимчасово управляти активом до моменту реалізації та до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про санкції» з метою надання АРМА можливості реалізовувати санкційні активи, які вже є в управлінні як арештовані, через систему Prozorro.

Дума повідомила, що з липня 2024 року, після рішення ВАКС, актив перестав приносити той рівень доходу, який забезпечувало АРМА, а необхідний для вдосконалення процедури законопроєкт №10069 так і не був внесений до порядку денного парламенту. Тому через недосконалість законодавства щодо застосування санкцій держава втратила близько 70 мільйонів гривень лише на прикладі ПрАТ "Вінницяпобутхім".​​​​​​​​​​​

Вінницяпобутхім включили до списку об'єктів великої приватизації

Стартова ціна на аукціоні з приватизації 100% націоналізованого ПрАТ "Вінницяпобутхім" становитиме 301,41 млн грн.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу.

АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.