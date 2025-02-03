Фонд держмайна почав підготовку виробника "Ушастого няня" до приватизації

Фонд державного майна України розпочав підготовку до приватизації ПрАТ “Вінницяпобутхім”, який був відомий як виробник прального порошку "Ушастий нянь".

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що за інформацією Фонду, підприємство планують виставити на відкритий аукціон.

В пресслужбі нагадують, що підприємство перейшло у власність держави завдяки позову Міністерства юстиції до Вищого антикорупційного суду з вимогою застосувати санкцію щодо стягнення активів російської компанії "Невская косметика" в дохід держави.

Що відомо про "Вінницяпобутхім"

Раніше повідомлялось, що Україна планує націоналізувати виробника "Ушастого няня". Зокрема, Мінʼюст просить стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", що належать акціонерному товариству "Невская косметика".

Нагадаємо, що у 2022 році суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА, що також призвело до зупинення виробництва. Для ефективного управління арештованим майном було оголошено конкурс, переможцем якого стала компанія "Крайтекс-Сервіс".

З того часу компанія щомісяця перераховує до державного бюджету 7,5 мільйона гривень. У 2023 році управитель сплатив 51 мільйон гривень, а у 2024 році — вже 36,4 мільйона гривень, що в цілому принесло державі понад 87 мільйонів гривень.

Нагадуємо, що бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким належать мережі супермаркетів Varus та магазинів Eva, є бенефіціарами переможної компанії.

Також варто зазначити, що в квітні Антимонопольний комітет затвердив рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління ТОВ "Крайтекс-Сервіс".