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"Вінницяпобутхім" може зупинити виробництво на певний час через позов Мін'юсту про націоналізацію
"Вінницяпобутхім" може тимчасово зупинити свою роботу, якщо Вищий антикорупційний суд задовольнить позов Міністерства юстиції про його націоналізацію.
Про це стало відомо під час робочої зустрічі голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи з представниками ТОВ "Крайтекс-сервіс", управителем заводу, повідомляє агентство.
Згідно з повідомленням, вчорашнє засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо розгляду позову Мін'юсту про застосування санкцій до російського АТ "Невская косметика" якому досі офіційно належить завод, було перенесено.
Представники "Крайтекс-сервіс", який є управителем заводу "Вінницяпобутхім" наголосили, що задоволення позову призведе до зупинення виробництва та втрати робочих місць, які важливо зберегти в умовах війни. В штаті підприємства працює понад 100 осіб.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначається, що виконання рішення ВАКС та подальші дії з розпорядження активами можуть зупинити виробництво на строк до пів року. Це питання активно обговорювалося під час зустрічі, зокрема, у контексті податкових надходжень та забезпечення населення робочими місцями.
У АРМА наголосили, що критично важливо вирішити питання порядку управління активами у період між набранням чинності рішення ВАКС та оголошенням переможця аукціону. Це дозволить уникнути зупинення виробництва і забезпечити стабільне надходження коштів до державного бюджету.
Нагадаємо, що у 2022 році суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА, що також призвело до зупинення виробництва. Для ефективного управління арештованим майном було оголошено конкурс, переможцем якого стала компанія "Крайтекс-Сервіс".
З того часу компанія щомісяця сплачує до державного бюджету 7,5 мільйонів гривень. У 2023 році управитель сплатив 51 мільйон гривень, а у 2024 році - вже 36,4 мільйони гривень, загалом принісши державі понад 87 мільйонів гривень.
Додамо, "Вінницяпобутхім", в свою чергу, був відомий як виробник прального порошку "Ушастий нянь". Зазначимо при цьому, що рішення про передачу заводу в управління "Крайтекс-Сервісу" в квітні було схвалене Антимонопольним комітетом.