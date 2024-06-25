"Вінницяпобутхім" може зупинити виробництво на певний час через позов Мін'юсту про націоналізацію

"Вінницяпобутхім" може тимчасово зупинити свою роботу, якщо Вищий антикорупційний суд задовольнить позов Міністерства юстиції про його націоналізацію.

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Про це стало відомо під час робочої зустрічі голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи з представниками ТОВ "Крайтекс-сервіс", управителем заводу, повідомляє агентство.

Згідно з повідомленням, вчорашнє засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо розгляду позову Мін'юсту про застосування санкцій до російського АТ "Невская косметика" якому досі офіційно належить завод, було перенесено.

Представники "Крайтекс-сервіс", який є управителем заводу "Вінницяпобутхім" наголосили, що задоволення позову призведе до зупинення виробництва та втрати робочих місць, які важливо зберегти в умовах війни. В штаті підприємства працює понад 100 осіб.

Зазначається, що виконання рішення ВАКС та подальші дії з розпорядження активами можуть зупинити виробництво на строк до пів року. Це питання активно обговорювалося під час зустрічі, зокрема, у контексті податкових надходжень та забезпечення населення робочими місцями.

У АРМА наголосили, що критично важливо вирішити питання порядку управління активами у період між набранням чинності рішення ВАКС та оголошенням переможця аукціону. Це дозволить уникнути зупинення виробництва і забезпечити стабільне надходження коштів до державного бюджету.

Нагадаємо, що у 2022 році суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА, що також призвело до зупинення виробництва. Для ефективного управління арештованим майном було оголошено конкурс, переможцем якого стала компанія "Крайтекс-Сервіс".

З того часу компанія щомісяця сплачує до державного бюджету 7,5 мільйонів гривень. У 2023 році управитель сплатив 51 мільйон гривень, а у 2024 році - вже 36,4 мільйони гривень, загалом принісши державі понад 87 мільйонів гривень.

Додамо, "Вінницяпобутхім", в свою чергу, був відомий як виробник прального порошку "Ушастий нянь". Зазначимо при цьому, що рішення про передачу заводу в управління "Крайтекс-Сервісу" в квітні було схвалене Антимонопольним комітетом.