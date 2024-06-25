"Винницабытхим" может остановить производство на время из-за иска Минюста о национализации

"Винницабытхим" может временно остановить свою работу, если Высший антикоррупционный суд удовлетворит иск Министерства юстиции о его национализации.

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Об этом стало известно во время рабочей встречи главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы с представителями ООО "Крайтекс-Сервис", управляющим завода, сообщает агентство.

Согласно сообщению, вчерашнее заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о рассмотрении иска Минюста о применении санкций к российскому АО "Невская косметика" которому до сих пор официально принадлежит завод, было перенесено.

Представители "Крайтекс-сервис", который является управляющим завода "Винницабытхим", подчеркнули, что удовлетворение иска приведет к остановке производства и потере рабочих мест, которые важно сохранить в условиях войны. В штате предприятия работает более 100 человек.

Отмечается, что выполнение решения ВАКС и дальнейшие действия по распоряжению активами могут остановить производство сроком до полугода. Этот вопрос активно обсуждался на встрече, в частности, в контексте налоговых поступлений и обеспечения населения рабочими местами.

В АРМА подчеркнули, что критически важно решить вопрос порядка управления активами в период между вступлением в силу решения ВАКС и объявлением победителя аукциона. Это позволит избежать остановки производства и обеспечить стабильное поступление средств в государственный бюджет.

Напомним, что в 2022 году суд передал активы "Винницабытхим" в управление АРМА, что также привело к остановке производства. Для эффективного управления арестованным имуществом был объявлен конкурс, победителем которого стала компания "Крайтекс-сервис".

С тех пор компания ежемесячно платит в государственный бюджет 7,5 миллиона гривен. В 2023 году управляющий уплатил 51 миллион гривен, а в 2024 году - уже 36,4 миллиона гривен, в общей сложности принеся государству более 87 миллионов гривен.

Добавим, "Винницабытхим", в свою очередь, был известен как производитель стирального порошка "Ушастый нянь". Отметим, что решение о передаче завода в управление "Крайтекс-Сервиса" в апреле было одобрено Антимонопольным комитетом.