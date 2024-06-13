Украина планирует национализировать производителя "Ушастого няня"

Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства 100% от общего количества акций частного акционерного общества "Винницабытхим", принадлежащих российскому акционерному обществу "Невская косметика".

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"12 июня 2024 Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к акционерному обществу "Невская косметика" (РФ) санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что акционерное общество "Невская косметика" осуществляет производство детской косметики и бытовой химии "Ушастый нянь", гелей и порошков "Sarma", бытовой химии "Мистер Чистер", зубной пасты "Новый Жемчуг".

Минюст просит взыскать в доход государства 100% от общего количества акций частного акционерного общества "Винницабытхим", принадлежащих акционерному обществу "Невская косметика.

"Винницабытхим" был известен как производитель стирального порошка "Ушастый нянь".

В управление АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года.

В декабре того же года ООО "Крайтекс-Сервис" одержало победу по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим".

Напомним, что бенефициарами победившей компании конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым также принадлежат сеть супермаркетов Varus и сеть магазинов Eva.

Отметим также, что решение о передаче "Винницабытхим" в управление "Крайтекс-Сервис" в апреле было одобрено Антимонопольным комитетом.