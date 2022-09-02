В АРМА передано более 2 млрд грн активов российской компании, занимающейся изготовлением бытовой химии

В АРМА переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что СБУ инициировала наложение ареста и передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) активов одного из подконтрольных РФ Винницких предприятий на сумму более 2 млрд грн.

Речь идет о Винницкой компании, которая специализируется на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх и член политической партии "Единая Россия".

В частности, в управление государства перешли:

корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн;

производимая продукция и сырье, стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах предприятия.

Топменеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье. После начала полномасштабного вторжения в РФ они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.

Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и не допущен вывод активов компании. Арест активов производился в рамках уголовного производства.

В СБУ не называют фамилию, а в Офисе генерального прокурора отмечают, что конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации.

По данным СМИ, речь идет о владельце российской корпорации "Невская косметика" Владимире Плесовском.

Напомним, недавно в управление АРМА была передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.