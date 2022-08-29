Во Львовской области арестовали три земельных участка, записанных на Оксану Марченко

Сколевский районный суд Львовской области по ходатайству Стрыйской окружной прокуратуры арестовал три земельных участка стоимостью свыше 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, земли были незаконно переданы обществу должностными лицами одного из органов государственной власти Львовской области. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Расследование дела по факту злоупотребления служебным положением (часть 1 статьи 364 Уголовного кодекса) ведет Стрыйское райуправление полиции Львовской области по материалам управления Службы безопасности во Львовской области.

Как отмечают в СБУ, по предварительной информации, в 2009 году райадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности.

"Впоследствии предприниматели с целью завладения активами "на законных основаниях" внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на три отдельных участка и оформили их как собственность компании. На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники начали строительство объектов туристической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Марченко, которая, как и ее муж, находится в Украине под санкциями.

Напомним также, что в мае было сообщено бывшему главе Воловецкой райадминистрации Закарпатской области о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением при выделении земли в пользу Медведчука. Эти земли стоимостью 26,9 миллиона гривен также были переданы в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является Марченко, и они также арестованы.