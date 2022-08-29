На Львівщині арештували три земельні ділянки, записані на Оксану Марченко

Сколівський районний суд Львівської області за клопотанням Стрийської окружної прокуратури арештував три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, землі були незаконно передані товариству посадовими особами одного із органів державної влади Львівської області. Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Розслідування справи за фактом зловживання службовим становищем (частина 1 статті 364 Кримінального кодексу) веде Стрийське районне управління поліції Львівській області за матеріалами управління Служби безпеки у Львівській області.

Як зазначають у самій СБУ, за попередньою інформацією, у 2009 році райадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності.

"Згодом підприємці з метою заволодіти активами "на законних підставах" внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є саме Марченко, яка, як і її чоловік, знаходиться в Україні під санкціями.

Нагадаємо також, що у травні було повідомлено колишньому голові Воловецької райадміністрації Закарпатської області про підозру у зловживанні владою або службовим становищем при виділенні землі на користь Медведчука. Ці землі вартістю 26,9 мільйона гривень також було передано в оренду суб'єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є Марченко, їх також заарештовано.