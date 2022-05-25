Екс-голову району на Закарпатті підозрюють у безпідставному виділенні лісу для маєтку Медведчука

Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомило колишньому голові Воловецької райадміністрації Закарпатської області про підозру у зловживанні владою або службовим становищем при виділенні землі на користь депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначає ОГП, йому інкримінують частину 2 статті 28, частину 2 статті 364 Кримінального кодексу. За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групи осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га.

Ці землі вартістю 26,9 мільйона гривень було передано в оренду суб'єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина нардепа Оксана Марченко. Вони використовувалися під розміщення оздоровчого комплексу.

Під час обшуків у цих приміщеннях виявлено витвори мистецтва – понад 300 картин відомих художників, елітні автомобілі Bentley та Maybach. На вилучене майно та земельні ділянки накладено арешт. Наразі триває процедура передачі їх у Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що сам Медведчук нині знаходиться під арештом і підозрюється у державній зраді через те, що допомагав у реалізації у 2014-2015 роках схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.

Напередодні стало відомо, що він дав свідчення проти представників тодішнього керівництва держави, зокрема президента Петра Порошенко, які були задіяні у цій схемі.

Після цього Служба безпеки України викликала на допити у цій справі колишнього міністра внутрішніх страв Арсена Авакова, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.