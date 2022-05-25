Экс-главу района на Закарпатье подозревают в безосновательном выделении леса для поместья Медведчука

Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщило бывшему председателю Воловецкой райадминистрации Закарпатской области о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением при выделении земли в пользу депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

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Как отмечает ОГП, ему инкриминируют часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору группы лиц в 2003 году безосновательно своими распоряжениями исключил из земель государственного лесного фонда 122 га.

Эти земли стоимостью 26,9 миллиона гривен были переданы в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена нардепа Оксана Марченко. Они использовались под размещение оздоровительного комплекса.

В ходе обысков в этих помещениях обнаружены произведения искусства – более 300 картин известных художников, элитные автомобили Bentley и Maybach. На изъятое имущество и земельные участки наложен арест. В настоящее время идет процедура передачи его в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, что сам Медведчук сейчас находится под арестом и подозревается в государственной измене из-за того, что помогал в реализации в 2014-2015 годах схемы по поставкам угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Накануне стало известно, что он дал показания против представителей тогдашнего руководства государства, в частности, президента Петра Порошенко, которые были задействованы в этой схеме.

После этого Служба безопасности Украины вызвала на допросы по этому делу бывшего министра внутренних блюд Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.