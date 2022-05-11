Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака на 80 млн гривен

Суд арестовал имущество родственников пророссийских депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму 80 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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"Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ДБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в отношении родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака начато уголовное производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

По постановлению суда арест наложен на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Напомним, ранее суд арестовал более 40 млн гривен на счетах родственников Медведчука и Козака.