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Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака на 80 млн гривен
Суд арестовал имущество родственников пророссийских депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму 80 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ДБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен", - сказано в сообщении.
Согласно ему, в отношении родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака начато уголовное производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.
По постановлению суда арест наложен на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
Напомним, ранее суд арестовал более 40 млн гривен на счетах родственников Медведчука и Козака.