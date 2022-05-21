Апелляционный суд подтвердил арест Медвечука

Львовский апелляционный суд 20 мая оставил без изменений решение Лычаковского районного суда Львова о содержании под стражей депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Как сообщает пресс-служба апелляционного суда, жалоба адвокатов нардепа была рассмотрена в режиме видеоконференции.

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Коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений. В частности, решено, что срок содержания под стражей Медведчука должен считаться с момента фактического задержания в 18:15 12 апреля.

Напомним, что 16 апреля следственный судья Лычаковского райсуда применил к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Медведчуку еще 8 октября 2021 было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц ).

По мнению следствия, так следует трактовать то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, был куратором схемы по поставкам угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России. Изначально Медведчука по этому делу отправили под домашний арест.

10 января 2022 года эту меру пресечения было решено продлить на два месяца, однако до истечения этого срока произошло военное вторжение России в Украину и занятие российскими войсками, в том числе, части территории Киевской области, после чего оказалось, что Медведчук из-под домашнего ареста сбежал.

Однако 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины. При этом еще 18 марта суд решил арестовать Медведчука заочно, поскольку о его судьбе на тот момент ничего не было известно.

Кроме Медведчука, подозрения по этому же делу получили донецкий бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Кузяра, который обеспечивал организацию поставок угля и контролировал оплату за него, попал в СИЗО еще осенью 2021 года, но 12 января был выпущен под домашний арест. В отношении Демчишина принято решение о задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения, если экс-министр, до сих пор скрывающийся за границей, попытается вернуться в Украину. Порошенко же сейчас находится на свободе под личным обязательством.