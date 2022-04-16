Виктора Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения экс-нардепу Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога.

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16 апреля Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения в виде содержания под стражей экс- нардепу, оппозиционному политику и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд отмечает, что Медведчук, подозреваемый в государственной измене и других преступлениях, должен был находиться под домашним арестом, но 26 февраля покинул свое место жительства.

Заседание суда было проведено в режиме видеоконференции. Защита Медведчука может оспорить это решение суда.

Напомним, вчера, 15 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что требует заменить меру пресечения для народного депутата Виктора Медведчука с домашнего ареста на содержание под стражей.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно содержаться под стражей", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова подчеркнула, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.

Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашними арестами по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.