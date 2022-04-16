Віктора Медведчука відправили під арешт без без можливості внесення застави

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід екс-нардепу Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.

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16 квітня Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-нардепу, опозиційному політику та куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба суду.

Суд зазначає, що Медведчук, якого підозрювали у державній зраді та інших злочинах, мав перебувати під домашнім арештом, але 26 лютого залишив своє місце проживання.

Засідання суду провели в режимі відеоконференції. Захист Медведчука може оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила про те, що вимагає замінити запобіжний захід для народного депутата Віктора Медведчука з домашнього арешту на утримання під вартою.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою", - наголосила Венедиктова.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.

Колишнього нардепа Віктора Медведчука служба безпеки України затримала 12 квітня. Медведчук втік із-під домашнього арешту наприкінці березня. Екс-нардеп тривалий час перебував під домашніми арештами за "вугільною справою", по якій проходив і екс-президент Петро Порошенко.