Апеляційний суд підтвердив арешт Медвечука

Львівський апеляційний суд 20 травня залишив без змін рішення Личаківського районного суду Львова щодо тримання під вартою депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Як повідомляє прес-служба апеляційного суду, скаргу адвокатів нардепа було розглянуто в режимі відеоконференції.

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Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилась з рішенням суду першої інстанції, залишивши скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін. Зокрема, вирішено, що строк тримання під вартою Медведчука має рахуватися з часу фактичного затримання о 18:15 12 квітня.

Нагадаємо, що 16 квітня слідчий суддя Личаківського райсуду застосував до Медведчука запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Медведчуку ще 8 жовтня 2021 року було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111, а також частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

На думку слідства, так слід трактувати те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії. Спочатку Медведчука у цій справі відправили під домашній арешт.

10 січня 2022 року цей запобіжний захід було вирішено продовжити на два місяці, проте до закінчення цього терміну відбулося військове вторгнення Росії в Україну та заняття російськими військами, зокрема, частини території Київської області, після чого виявилося, що Медведчук з-під домашнього арешту втік.

Проте 12 квітня було оголошено про його затримання Службою безпеки України. При цьому ще 18 березня суд вирішив заарештувати Медведчука заочно, оскільки про його долю на той момент нічого не було відомо.

Окрім Медведчука, підозри у цій же справі отримали донецький бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а потім і п'ятий президент України, нині депутат Ради від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Кузяра, який забезпечував організацію постачання вугілля і контролював оплату за нього, потрапив до СІЗО ще восени 2021 року, але 12 січня був випущений під домашній арешт. Щодо Демчишина ухвалено рішення про затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу, якщо екс-міністр, що досі ховається за кордоном, спробує повернутися до України. Порошенко ж нині перебуває на волі під особистим зобов'язанням.