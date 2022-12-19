Владельцы Eva и Varus получили в управление производителя "Ушастого няня"

По итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим", изготавливающим средства для стирки "Ушастый нянь", победило ООО "Крайтекс-Сервис" из группы компаний Afina.

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Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА), проводившее отбор.

Компания получила в управление торговые марки, уставный капитал, комплекс производственных зданий и сооружений, земельные участки и движимое имущество ЧАО " Винницабытхим ".

Бенефициарами победителя конкурса являются бизнесмены Валерий Киптик и Руслан Шостак, которым также принадлежат сеть супермаркетов Varus и сеть магазинов EVA. Компании Afina принадлежат следующие производители бытовой химии: PRIDE, iFresh, влажные салфетки !YES, бумага Джамбо и полотенца на рулоне.

"Будущим управляющим избрано ООО "Крайтекс-Сервис" , которое подтвердило наличие необходимого опыта, соответствие критериям отбора и предложило наиболее оптимальную программу управления", - отметили в АРМА.

Компания планирует перечислять в государственный бюджет 3,75 млн грн ежемесячно от управления арестованными активами.

Участие в конкурсе принимали 10 украинских компаний. Прием документов от участников продолжался с 24 октября по 3 ноября 2022 года.

"Следует отметить, что после избрания победителя конкурса следующим этапом является проведение оценки актива, после чего происходит заключение договора управления и фактическая передача управляющему объектом по акту приема-передачи", - уточнили в АРМА.

Напомним, что владельцем "Винницабытхим" был российский олигарх Владимир Плесовских. Правоохранители сообщили, что АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре этого года.