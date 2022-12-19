Власники Eva і Varus отримали в управління виробника "Ушастого няня"

За підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім", що виготовляє засоби для прання “Ушастий нянь”, перемогу здобуло ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з групи компаній Afina.

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Про це повідомило Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА), яке проводило відбір.

Компанія отримала в управління торгові марки, статутний капітал, комплекс виробничих будівель та споруд, земельні ділянки та рухоме майно ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Бенефіціарами переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів EVA. Компанії Afina належать такі виробники побутової хімію: PRIDE, iFresh, вологі серветки !YES, папір Джамбо та рушники на рулоні.

"Майбутнім управителем обрано ТОВ "Крайтекс-Сервіс", яке підтвердило наявність необхідного досвіду, відповідність критеріям відбору та запропонувало найбільш оптимальну програму управління", — зазначили в АРМА.

Компанія планує перераховувати до державного бюджету 3,75 млн грн щомісяця від управління арештованими активами.

Участь в конкурсі приймали 10 українських компаній. Прийом документів від учасників тривав з 24 жовтня по 3 листопада 2022 року.

"Слід зазначити, що після обрання переможця конкурсу наступним етапом є проведення оцінки активу, після чого відбувається укладення договору управління та фактична передача управителю об’єкта за актом прийому-передачі", — уточнили в АРМА.

Нагадаємо, що власником "Вінницяпобутхім" був російський олігарх Володимир Плесовських. Правоохоронці повідомили, що АРМА були передані арестованні активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересня цього року.