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Власники Eva і Varus отримали в управління виробника "Ушастого няня"
За підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім", що виготовляє засоби для прання “Ушастий нянь”, перемогу здобуло ТОВ "Крайтекс-Сервіс" з групи компаній Afina.
Про це повідомило Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА), яке проводило відбір.
Компанія отримала в управління торгові марки, статутний капітал, комплекс виробничих будівель та споруд, земельні ділянки та рухоме майно ПрАТ "Вінницяпобутхім".
Бенефіціарами переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів EVA. Компанії Afina належать такі виробники побутової хімію: PRIDE, iFresh, вологі серветки !YES, папір Джамбо та рушники на рулоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Майбутнім управителем обрано ТОВ "Крайтекс-Сервіс", яке підтвердило наявність необхідного досвіду, відповідність критеріям відбору та запропонувало найбільш оптимальну програму управління", — зазначили в АРМА.
Компанія планує перераховувати до державного бюджету 3,75 млн грн щомісяця від управління арештованими активами.
Участь в конкурсі приймали 10 українських компаній. Прийом документів від учасників тривав з 24 жовтня по 3 листопада 2022 року.
"Слід зазначити, що після обрання переможця конкурсу наступним етапом є проведення оцінки активу, після чого відбувається укладення договору управління та фактична передача управителю об’єкта за актом прийому-передачі", — уточнили в АРМА.
Нагадаємо, що власником "Вінницяпобутхім" був російський олігарх Володимир Плесовських. Правоохоронці повідомили, що АРМА були передані арестованні активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересня цього року.