АРМА передали нерухомість та автомобілі українського представництва "Газпром експорту"

За ініціативою Офісу генерального прокурора в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), передано об’єкт нерухомості площею понад 1000 квадратних метрів та чотири автомобілі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляють в ОГП, це майно належить представництву в Україні дочірнього підприємства російського "Газпрому". Йдеться про російську транснаціональну компанію "Газпром експорт", яка контролюється російською державою через Федеральне агентство по управлінню держактивами.

"Від її діяльності сплачуються податки до РФ. Таким чином наповнюється бюджет країни-агресора та фактично надається фінансова допомога її збройним формуванням в умовах ведення бойових дій проти України", - підкреслюється в повідомленні.

Слідство вважає, що кошти отриманні "Газпром експорт", спрямовувалися для фінансування збройної агресії РФ проти України.

Розслідування справи веде Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за частиною 4 статті 110-2 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Нагадаємо також, що днями ДБР повідомляло про передачу АРМА Калуського трубного заводу як підприємства російської групи компаній "Поліпластик". Раніше АРМА передали інший завод у цьому ж місті - "Карпатнафтохім", що належав російській нафтовій компанії "Лукойл".

Джерело фото: ua.depositphotos.com