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"Газпром" заборгував "Нафтогазу" близько $200 млн за транзит газу, — Вітренко
Сума заборгованості російського монополіста "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за транзит газу становить близько 200 млн дол, повідомив голова правління української компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".
"Приблизно 200 мільйонів доларів. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується з кожним днем", – сказав Вітренко.
Вимога щодо недоплати – це лише перша зафіксована в арбітражному проханні вимога "Нафтогазу". Наразі компанія працює над іншими вимогами.
Крім того, "Нафтогаз" відпрацьовує ймовірні варіанти поведінки "Газпрому", в тому числі зупинку транзиту газу через Україну, що також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Виставляти рахунки (після зупинки транзиту – Delo.ua) будемо, і, можливо, зупинка транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем – потрібно бути до цього готовим", – пояснив Вітренко.
Нагадаємо, 9 вересня "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) з вимогую до "Газпрому" виплатити гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України.
Через це російський газовий монаполіст погрожує "Нафтогазу" санкціями. У "Газпромі" заявляють, що наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну.
Джерело фото: ua.depositphotos.com