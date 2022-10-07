"Газпром" должен "Нафтогазу" около $200 млн за транзит газа, — Витренко

Сумма задолженности российского монополиста "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа составляет около 200 млн долл, сообщил председатель правления украинской компании Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс".

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"Приблизительно 200 миллионов долларов. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается с каждым днем", – сказал Витренко.

Требование по недоплате – это только первое зафиксированное в арбитражной просьбе требование "Нафтогаза". В настоящее время компания работает над другими требованиями.

Кроме того, "Нафтогаз" отрабатывает возможные варианты поведения "Газпрома", в том числе остановку транзита газа через Украину, что также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.

"Выставлять счета (после остановки транзита – Delo.ua ) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем – нужно быть к этому готовым", – пояснил Витренко.

Напомним, 9 сентября "Нафтогаз" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) с требованием к "Газпрому" выплатить деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины.

Поэтому российский газовый монополист грозит "Нафтогазу" санкциями. В "Газпроме" заявляют, что следствием может стать прекращение уплаты транзита газа через Украину.

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