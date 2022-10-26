Суд передав арештований знову "Карпатнафтохім" до АРМА

Братський районний суд Миколаївської області 21 жовтня вирішив передати Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно та корпоративні права хімічного заводу "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область).

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Як зазначається у відповідних судових рішеннях, опублікованих у реєстрі 24 жовтня, вони прийняті у справі, яку з 26 травня розслідують слідчі відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції Миколаївської області.

Вона стосується умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами "Карпатнафтохіму", вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (частина 3 статті 212 та частина 3 статті 209 Кримінального кодексу).

За даними слідства, службові особи ТОВ "Карпатнафтохім", діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким підконтрольні компанії-нерезиденти Fanlo Holdings Limited (Кіпр), Lukoil Investments Cyprus Limited (Кіпр) та "Нафтова компанія "Лукойл" (Росія), упродовж 2017-2021 років не включили до фінансового результату та об'єкту оподаткування податком на прибуток вартість списаної кредиторської заборгованості, в результаті чого занизили податок на прибуток на суму 2,28 мільярда гривень.

Втім, експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановила, що сума заниження податку становила трохи менше - 2,186 мільярда гривень. Наразі про підозру в ухиленні від сплати податків (частина 3 статті 212 КК) саме на цю суму повідомлено генеральному директору підприємства.

Зазначається, що 7 жовтня цей же суд наклав арешт на виробничі будівлі, споруди та земельні ділянки "Карпатнафтохіму" та заборонив службовим особам заводу відчужувати та розпоряджатись вказаним майно.

Крім того, було арештовано 100% акцій підприємства, що належать нідерландській Karpaty Chemical B.V. (в грошовому вимірі статутний капітал "Карпатнафтохіму" складає 2,32 мільярда гривень). Новими ж ухвалами і майно, і корпоративні права підприємства вирішено передати АРМА.

Зазначимо при цьому, що на початку серпня українські правоохоронні органи повідомляли про арешт 28 липня корпоративних прав "Карпатнафтохім" іншим судом - Шевченківським райсудом Києва. Однак вже 18 серпня той задовольнив клопотання адвоката Karpaty Chemical і скасував своє ж рішення. Сам же завод, нагадаємо, не працює від початку повномасштабного російського вторгнення.