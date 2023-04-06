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Категория
Бизнес
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АМКУ разрешил передать владельцу Eva и Varus имущество производителя "Ушастого няня"

ушастый нянь, винницабытхим, амку
Продукция "Ушастый нянь" на полках магазина сети Eva. Фото: BigSale

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во время заседания 6 апреля принял решение о передаче в управление владельцу сетей Eva и Varus активов ЧАО "Винницабытхим", производившем средства для стирки "Ушастый нянь" и другие товары.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Активы в управление получило ООО "Крайтекс-Сервис", которое, по данным YouControl, принадлежит Руслану Шостаку, являющемуся конечным владельцем, в частности, Eva и Varus.

"Дано разрешение на получение в управление ООО "КРАЙТЕКС-СЕРВИС", активов (имущества) ЧАО "ВИННИЦАПОТБУТХИМ", которые переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", говорится в сообщении АМКУ.

По информации сервиса Опендатабот, ЧАО "Винницабытхим" - одна из 41 компании, которую все еще контролируют владельцы из России, а именно российский олигарх Владимир Плесовских.

В управление АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим" в сентябре 2022 года. В декабре того же года ООО "Крайтекс-Сервис" одержало победу по итогам конкурса по отбору управляющего над арестованными активами ЧАО "Винницабытхим".

Автор:
Вита Молодан