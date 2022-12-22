АМКУ оштрафовал производителя чая Greenfield и Tess на 80 миллионов гривен за сокрытие связей с РФ

Антимонопольный комитет оштрафовал компанию "Орими Украина" (сейчас переименована в "ТС Трейд") на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Как говорится в сообщении комитета, речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с Россией.

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Указанная компания является производителем чая и натурального кофе, ее продукция выпускается под торговыми марками Greenfield, Tess, "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей".

Дело против нее АМКУ начал по заявлению ритейлера - ООО "Восторг", в котором сообщалось, что "Орими Украина" разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициары, в том числе и мажоритарный владелец Вероника Касьяненко, не связаны с РФ.

Также в письме отмечалось, что Касьяненко является гражданкой Великобритании последние 10 лет и "является международным независимым частным инвестором, активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире… и не инвестирует в Россию, не является акционером каких-либо компаний России, не ведет бизнес в России".

Заявитель же отмечал, что "Орими Украина" может быть связана с российской компанией "Орими Трейд", владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

В ответном письме, направленном по требованию комитета, сама "Орими Трейд" заявила, что не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

"В то же время, благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов ответчика, комитетом был установлен факт наличия родственных связей между Вероникой Касьяненко и Сергеем Касьяненко", - указывают в АМКУ.

Отмечается, что распространение "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору, может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов относительно сотрудничества с ответчиком и реализации его товаров, а также на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок.

В комитете констатируют, что такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, и за это на ответчику был наложен указанный штраф.