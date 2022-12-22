АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та Tess на 80 мільйонів гривень за приховування зв'язків з РФ

Антимонопольний комітет оштрафував компанію "Орімі Україна" (наразі перейменована на "ТС Трейд") на 80 мільйонів гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Як ідеться у повідомленні комітету, мова йде про повідомлення неповних відомостей про непов’язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з Росією.

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Зазначена компаніє є виробником чаю і натуральної кави, її продукція випускається під торговельними марками Greenfield, Tess, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі", "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Справу проти неї АМКУ розпочав за заявою рітейлера - ТОВ "Восторг", у якій повідомлялося, що "Орімі Україна" розіслала торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що її кінцеві бенефіціари, зокрема і мажоритарний власник Вероніка Касьяненко, не пов’язані з РФ.

Також у листі наголошувалося, що Касьяненко є громадянкою Великобританії останні 10 років та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі… та не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній Росії, не веде бізнес у Росії".

Заявник же наголошував, що "Орімі Україна" може бути пов’язаною з російською компанією "Орімі Трейд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу комітету сама "Орімі Трейд" заявила, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

"Водночас завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, комітетом було встановлено факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко та Сергієм Касьяненком", - вказують в АМКУ.

Зазначається, що поширення "Орімі Україна" у листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок.

В комітеті констатують, що такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, і за це на відповідача було накладено зазначений штраф.