Суд підтвердив штраф "Дніпроазоту" у 80 мільйонів гривень за зупинку виробництва хлору

Господарський суд Києва 20 жовтня відмовив заводу "Дніпроазот" (Кам'янське, Дніпропетровська область) у задоволенні позову про визнання недійсним та скасування рішення Антимонопольного комітету про штраф у більш як 80 мільйонів гривень за зупинку виробництва та реалізації рідкого хлору.

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Як ідеться у повідомленні комітету, в рамках розгляду справи той довів, що це підприємство зловживало своїм монопольним становищем на ринку, зокрема, зупиняло виробництво товару з 18 червня до 19 липня 2018 року та припиняло його реалізацію з 1 до 19 липня того ж року.

Основною причиною зупинки виробництва сам "Дніпроазот" зазначав подорожчання природного газу та відсутність обігових коштів. Водночас АМКУ не виявив суттєвих змін у вартості природного газу та встановив наявність обігових коштів на рахунках підприємства.

"Антимонопольний комітет буде і надалі відстоювати свою позицію у цій справі, якщо АТ "Дніпроазот" продовжуватиме оскаржувати це у вищих судових інстанціях", - додають в комітеті.

Нагадаємо, що рішенням №723 від 29 грудня 2021 року АМКУ встановив, що підприємство порушило законодавство про захист економічної конкуренції та оштрафував його на більш як 80,111 мільйона гривень.

Зазначалося, що в 2017-2019 роках "Дніпроазот" був єдиним підприємством в Україні, що виробляло рідкий хлор. При цьому імпортери на момент зупинення виробництва хлору (до червня 2018 року) займали лише 1% ринку, а потенційний конкурент товариства – "Карпатнафтохім", що виробляв газоподібний хлор, використовував його виключно для виробництва вінілхлориду.

Більш того, при зупинці виробництва "Дніпроазот" не повідомив водоканалам орієнтовну дату відновлення виробництва, залишивши їх у ситуації невизначеності. Оскільки максимальні запаси рідкого хлору у водоканалів не могли перевищувати обсягів 15-30% добової потреби, окремі з них опинилися у кризовій ситуації, оскільки мали обмежені залишки хлору.

Рідкий хлор є реагентом, який використовується для знезараження питної води та очищення стічних вод, і однією з основних груп споживачів цього товару є саме підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

Ситуація ускладнювалася тим, що зупинка виробництва хлору сталася у пік попиту – в літній період. В комітеті констатували, що технологічний процес очищення питної води є безперервним, тож затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу.

В АМКУ наразі також вказують, що окремо досліджують в рамках іншої справи питання встановлення "Дніпроазотом" цін в період 2017-2019 років.