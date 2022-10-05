Ощадбанк сплатив штраф у майже 14 млн грн, який АМКУ наклав ще у вересні 2021 року

Державний Ощадбанк в повному обсязі сплатив штраф у розмірі понад 13 881 615 грн, накладений Антимонопольним комітетом України за здійснення концентрації без дозволу АМКУ ще у вересні 2021 року. Про це 5 жовтня повідомила пресслужба АМКУ.

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Зазначимо, що 28 вересня за результатом позовних вимог "Ощадбанку" Господарський суд міста Києва підтвердив законність встановленого Комітетом порушення та розміру штрафу.

АМКУ встановив, що держбанк придбав цілісний майновий комплекс споруд "Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія". При цьому до АМКУ за отриманням обов’язкового дозволу воно не зверталося.

Через те, що Ощадбанк не визнав свою провину розслідування та збір доказів у справі тривали майже 4 роки. В АМКУ заявляють, що банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з’ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимоги АМКУ.

Однак, АМКУ зібрав достатньо доказів і 16 вересня 2021 року на своєму засіданні ухвалив рішення про накладення штрафу у розмірі 13,88 млн гривень на Ощадбанк України за здійснення концентрації без дозволу Комітету. Через рік Ощадбанк сплатив штраф.