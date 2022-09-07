АМКУ почало розслідування проти ДП "Прозорро.Продажі": які до нього претензії

Антимонопольний комітет розпочав справу за фактом встановлення держпідприємством "Прозорро.Продажі" додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи "Prozorro.Продажі", йдеться у повідомленні АМКУ.

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Вказано, що справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення "Прозорро.Продажі" плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС лише після виконання додаткових умов.

Комітет встановив, що оператори для підключення до "Prozorro.Продажі" та проведення електронних аукціонів повинні сплачувати визначену договорі плату на розвиток ЕТС, яка вираховується із винагороди суб’єктів господарювання.

Водночас в АМКУ кажуть, що мають підстави вважати, що розмір плати на розвиток ЕТС є економічно необґрунтованим. Також комітет з’ясував, що ДП надає доступ операторам до "Prozorro.Продажі" лише за умови виконання ними додаткових маркетингових зобов’язань.

"Вони безпосередньо не стосуються предмета договору доступу до ЕТС "Prozorro.Продажі" та мають на меті просування ЕТС "Prozorro.Продажі" коштом суб’єктів господарювання", - зазначається в повідомленні.

В комітеті вказують, що ще минулого року розпочали дослідження ситуації на ринку надання послуги з доступу операторів авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи, з використанням якої проводяться аукціони за певними напрямами.

За результатами цього ДП "Прозорро.Продажі" було надано рекомендації, які мали на меті усунення вищезазначених проблем. Однак підприємство не вчинило вичерпних дій з попередження ймовірних негативних наслідків для конкурентного середовища.

У разі доведення негативного впливу дій "Прозорро.Продажі" на конкуренцію на цьому ринку підприємству може загрожувати штраф до 10% доходу за рік, який передував ухваленню рішення про порушення.

В свою чергу в самому ДП "Прозорро.Продажі" вказують, що розслідування стосовно підприємства АМКУ вів ще з 2019 року, а у своєму висновку 4 листопада 2021 року не виявив порушень у його діяльності та не визнав підприємство монополістом.

Тоді АМКУ дав дві рекомендації - забезпечити формування плати на розвиток ЕТС на підставі економічно обґрунтованих розрахунків та утриматись від додаткових умов при укладенні угод доступу до ЕТС. "Прозорро.Продажі" каже, що обидві рекомендації було виконано.

Так, 7 квітня 2022 року було скасувано мінімальний щомісячний платіж, а оператори підписали додаткову угоду, яка закріплює скасування обов’язкових платежів з квітня і до завершення воєнного стану.

Також там вказують, що додаткові умови стали не обов’язковими і знаходяться в окремому добровільному договорі від 28 січня 2022 року, який підписали всі оператори, у тому числі скаржник.

Підприємство каже, що його сукупні фінансові втрати на тлі загального падіння доходів зараз сягають кількох мільйонів гривень щомісяця та покриваються за рахунок власних коштів та жорстких заходів економії, в тому числі зарплат. Однак, незважаючи на це, воно все півно свідомо знизило мінімальний щомісячний платіж задля збереження стабільності екосистеми та всіх операторів електронних торгів.

"Очікуємо, що за підсумками розгляду справи та опрацювання матеріалів АМКУ переконається у виконанні держпідприємством усіх рекомендацій та повному сприянні та підтримці роботи майданчиків, а також забезпеченню функціонування державної електронної торгової системи", - йдеться у повідомленні.

При цьому у "Прозорро.Продажі" заявляють, що розглядають АМКУ виключно як партнера та союзника у процесі підтримання, підвищення та розвитку захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері продажу публічного майна й завжди готові надати всебічну підтримку відомству в його роботі.