АМКУ начало расследование против ГП "Прозорро.Продажи": какие к нему претензии

Антимонопольный комитет возбудил дело по факту установления госпредприятием "Прозорро.Продажи" дополнительных условий договора и оплаты доступа операторам авторизованных электронных площадок к электронной торговой системе "Prozorro.Продажи", говорится в сообщении АМКУ.

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Указано, что дело заведено по заявлениям одного из операторов, который пожаловался на необоснованное повышение "Прозорро.Продажи" платы на развитие ЭТС и предоставление доступа к ЭТС только после выполнения дополнительных условий.

Комитет установил, что операторы для подключения к "Prozorro.Продажи" и проведения электронных аукционов должны платить определенную договору плату на развитие ЭТС, которая высчитывается из вознаграждения субъектов хозяйствования.

В то же время в АМКУ говорят, что имеют основания считать, что размер платы на развитие ЭТС экономически необоснован. Также комитет выяснил, что ГП предоставляет доступ операторам к "Prozorro.Продажи" только при условии выполнения ими дополнительных маркетинговых обязательств.

"Они напрямую не касаются предмета договора доступа к ЭТС "Prozorro.Продажи" и преследуют цель продвижения ЭТС "Prozorro.Продажи" на средства субъектов хозяйствования", - отмечается в сообщении.

В комитете указывают, что еще в прошлом году приступили к исследованию ситуации на рынке предоставления услуги по доступу операторов авторизованных электронных площадок к электронной торговой системе, с использованием которой проводятся аукционы по определенным направлениям.

По результатам этого ГП "Прозорро.Продажи" были предоставлены рекомендации, которые имели целью устранение вышеуказанных проблем. Однако предприятие не предприняло исчерпывающих действий по предупреждению возможных негативных последствий для конкурентной среды.

В случае доказывания негативного влияния действий "Прозорро.Продажи" на конкуренцию на этом рынке предприятию может грозить штраф до 10% дохода за год, предшествующий принятию решения о нарушении.

В свою очередь, в самом ГП "Прозорро.Продажи" указывают, что расследование в отношении предприятия АМКУ вел еще с 2019 года, а в своем заключении 4 ноября 2021 года не выявил нарушений в его деятельности и не признал предприятие монополистом.

Тогда АМКУ дал две рекомендации – обеспечить формирование платы на развитие ЭТС на основании экономически обоснованных расчетов и воздержаться от дополнительных условий при заключении соглашений о доступе к ЭТС. В "Прозорро.Продажи" говорят, что обе рекомендации были выполнены.

Так, 7 апреля 2022 года был отменен минимальный ежемесячный платеж, а операторы подписали дополнительное соглашение, закрепляющее отмену обязательных платежей с апреля и до завершения военного положения.

Также там указывают, что дополнительные условия стали необязательными и находятся в отдельном добровольном договоре от 28 января 2022 года, подписанном всеми операторами, в том числе жалобщиком.

Предприятие говорит, что его совокупные финансовые потери на фоне всеобщего падения доходов сейчас достигают нескольких миллионов гривен ежемесячно и покрываются за счет собственных средств и жестких мер экономии, в том числе на зарплатах. Однако, несмотря на это, все же оно сознательно пошло на снижение минимального ежемесячного платежа для сохранения стабильности экосистемы и всех операторов электронных торгов.

"Ожидаем, что по итогам рассмотрения дела и обработки материалов АМКУ убедится в выполнении госпредприятием всех рекомендаций и полном содействии и поддержке работы площадок, а также обеспечении функционирования государственной электронной торговой системы", - говорится в сообщении.

При этом в "Прозорро.Продажи" заявляют, что рассматривают АМКУ исключительно как партнера и союзника в процессе поддержки, повышения и развития защиты конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере продаж публичного имущества и всегда готовы оказать всестороннюю поддержку ведомству в его работе.