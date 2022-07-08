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АМКУ отклонил претензии "Карлсберг Украина" к "Оболони" из-за якобы "украденного" оформления бутылок пива
Антимонопольный комитет не выявил недобросовестную конкуренцию в действиях "Оболони", производящей пиво "Киевское". Как сообщается в сообщении комитета, на столичного производителя пожаловалась компания "Карлсберг Украина", выпускающая пиво "Львовское 1715".
Заявитель посчитал, что его оппонент при выпуске "Киевского" неправомерно использовал внешнее оформление бутылки, поэтому его продукция имеет схожие обозначения с оформлением упаковки пива "Львовского 1715". По мнению "Карлсберг Украина", использование этого оформления без его разрешения может привести к смешению деятельности субъектов хозяйствования.
Также заявитель предоставил возражения относительно регистрации Укрпатентом знаков для товаров и услуг "Оболони" в виде общего вида кольеретки. В ответ Укрпатент сообщил АМКУ, что эти обозначения подлежат регистрации, поскольку они не тождественны или похожими настолько, что их можно спутать и ввести в заблуждение потребителя.
В качестве доказательств своей позиции заявитель также подал в АМКУ выводы экспертов, проанализировавших кольеретку (этикетку на горлышке бутылки) пива "Киевское" и пива "Львовское 1715", а также результаты социологического опроса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Оболонь" также предоставила АМКУ выводы экспертов по внешнему оформлению бутылки в целом и результаты опроса потребителей, свидетельствовавшие об отсутствии возможности спутывания.
Комитет при рассмотрении дела проанализировал предоставленные сторонами доказательства и дополнительно исследовал полный дизайн бутылок пива "Киевское" и "Львовское 1715". В итоге было обнаружено, что, несмотря на определенное сходство цветов, в целом бутылки имеют ряд отличий.
В частности, это размеры бутылок, вес содержания бутылки (0,45 и 0,6 литра), материал, цвет и форма бутылки (зеленое стекло и коричневый пластик), отсутствие этикетки на бутылке пива "Киевское".
Также по результатам проведенного комитетом опроса 314 потребителей было установлено, что подавляющее большинство хорошо различают упомянутые торговые марки пива. В частности, словесный элемент "Львовское 1715" признан хорошо известным знаком в Украине, как и комбинированное обозначение "Оболонь" и каждый из них имеет высокую степень узнавания.
По мнению АМКУ, при оценке сходства оформления продукции оценивать следует общий вид товара (упаковка продукции в целом), а не отдельных его элементов.
В итоге комитет определил, что длительное осуществление деятельности предприятиями на территории Украины, большой масштаб реализации продукции на рынке слабоалкогольной продукции, в частности пива, приводит к ассоциации потребителем продукции, производимой "Оболонью" и "Карлсберг Украина", только с этими производителями, исключая возможность спутывания изучаемой продукции двух предприятий.
Поскольку имеющиеся в деле доказательства не могут свидетельствовать о недобросовестной конкуренции завода "Оболонь" в отношении "Карлсберг Украина", на заседании 7 июля АМКУ принял решение закрыть производство по соответствующему делу.