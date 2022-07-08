АМКУ отклонил претензии "Карлсберг Украина" к "Оболони" из-за якобы "украденного" оформления бутылок пива

Антимонопольный комитет не выявил недобросовестную конкуренцию в действиях "Оболони", производящей пиво "Киевское". Как сообщается в сообщении комитета, на столичного производителя пожаловалась компания "Карлсберг Украина", выпускающая пиво "Львовское 1715".

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Заявитель посчитал, что его оппонент при выпуске "Киевского" неправомерно использовал внешнее оформление бутылки, поэтому его продукция имеет схожие обозначения с оформлением упаковки пива "Львовского 1715". По мнению "Карлсберг Украина", использование этого оформления без его разрешения может привести к смешению деятельности субъектов хозяйствования.

Также заявитель предоставил возражения относительно регистрации Укрпатентом знаков для товаров и услуг "Оболони" в виде общего вида кольеретки. В ответ Укрпатент сообщил АМКУ, что эти обозначения подлежат регистрации, поскольку они не тождественны или похожими настолько, что их можно спутать и ввести в заблуждение потребителя.

В качестве доказательств своей позиции заявитель также подал в АМКУ выводы экспертов, проанализировавших кольеретку (этикетку на горлышке бутылки) пива "Киевское" и пива "Львовское 1715", а также результаты социологического опроса.

"Оболонь" также предоставила АМКУ выводы экспертов по внешнему оформлению бутылки в целом и результаты опроса потребителей, свидетельствовавшие об отсутствии возможности спутывания.

Комитет при рассмотрении дела проанализировал предоставленные сторонами доказательства и дополнительно исследовал полный дизайн бутылок пива "Киевское" и "Львовское 1715". В итоге было обнаружено, что, несмотря на определенное сходство цветов, в целом бутылки имеют ряд отличий.

В частности, это размеры бутылок, вес содержания бутылки (0,45 и 0,6 литра), материал, цвет и форма бутылки (зеленое стекло и коричневый пластик), отсутствие этикетки на бутылке пива "Киевское".

Также по результатам проведенного комитетом опроса 314 потребителей было установлено, что подавляющее большинство хорошо различают упомянутые торговые марки пива. В частности, словесный элемент "Львовское 1715" признан хорошо известным знаком в Украине, как и комбинированное обозначение "Оболонь" и каждый из них имеет высокую степень узнавания.

По мнению АМКУ, при оценке сходства оформления продукции оценивать следует общий вид товара (упаковка продукции в целом), а не отдельных его элементов.

В итоге комитет определил, что длительное осуществление деятельности предприятиями на территории Украины, большой масштаб реализации продукции на рынке слабоалкогольной продукции, в частности пива, приводит к ассоциации потребителем продукции, производимой "Оболонью" и "Карлсберг Украина", только с этими производителями, исключая возможность спутывания изучаемой продукции двух предприятий.

Поскольку имеющиеся в деле доказательства не могут свидетельствовать о недобросовестной конкуренции завода "Оболонь" в отношении "Карлсберг Украина", на заседании 7 июля АМКУ принял решение закрыть производство по соответствующему делу.