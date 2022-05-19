В Украине выпустят пиво в честь самолета "Мрия"

Киевская пивоварня Underwood Brewery выпустит крафтовое пиво в честь самолета "Мрия", сообщила компания на своем сайте.

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В настоящее время компания оформляет предзаказы на пиво, а также на мерч MRIYA. Заказы будут отправлять постепенно с середины июня.

Одна банка пива объемом 0,33 л стоит 71 гривню. Часть средств от продаж будет перечислена на помощь Вооруженным силам Украины.

Пиво "Мрия" Underwood Brewery создала вместе с немецкой пивоварней Brolo. Его уже продают в Германии, особенно популярным оно стало в крафтовых барах.

Тем временем в Финляндии крафтовая пивоварня Olaf Brewing из Савонлинны выпустила на рынок пиво, посвященное НАТО. Его название и оформление перекликается с атрибутикой Североатлантического альянса.