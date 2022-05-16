В Финляндии начали делать пиво посвященное НАТО

В Финляндии крафтовая пивоварня Olaf Brewing из Савонлинны (муниципалитет в Восточной Финляндии) выпустила на рынок пиво, название и оформление которого перекликается с атрибутикой Североатлантического альянса.

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Об пишет финская государственная телерадиокомпания Yle.

Напиток называется Otan Olutta. С одной стороны, это переводится с финского как "Возьму пива", с другой – otan можно рассматривать как анаграмму NATO. Пиво поступило в продажу 16 мая.

"Раньше мы как-то не стремились высказываться на политические темы. Однако сейчас большинство жителей Финляндии поддерживают присоединение страны к НАТО. Поэтому мы решились на такой шаг", – отметил исполнительный директор пивоварни Петтери Вянттин.

По его словам, идея назревала давно, однако окончательно сформировалась после того, как высшее руководство Финляндии в воскресенье приняло решение о подаче заявления на вступление в Альянс. Не только общественное мнение, но и месторасположение пивоварни повлияло на принятие решения. Савонлинна подверглась бомбардировкам во время Второй Мировой войны.

"Мы надеемся, что после вступления в НАТО такого никогда больше не произойдет ни в нашем городе, ни вообще в Финляндии", - сказал директор пивоварни.

Напомним, что 15 мая Финляндия официально подала заявку на членство в организации Североатлантического договора(НАТО).