У Фінляндії почали робити пиво, присвячене НАТО

У Фінляндії крафтова пивоварня Olaf Brewing із Савонлінни (муніципалітет у Східній Фінляндії) випустила на ринок пиво, назва та оформлення якого перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.

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Про це пише фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Напій називається Otan Olutta. З одного боку, це перекладається з фінського як "Візьму пива", з іншого - otan можна розглядати як анаграму NATO. Пиво надійшло у продаж 16 травня.

"Раніше ми якось не прагнули висловлюватися на політичні теми. Проте зараз більшість жителів Фінляндії підтримують приєднання країни до НАТО. Тому ми зважилися на такий крок", – зазначив виконавчий директор пивоварні Петтері В'янттін.

За його словами, ідея назрівала давно, проте остаточно сформувалася після того, як найвище керівництво Фінляндії в неділю ухвалило рішення про подання заяви на вступ до Альянсу. Не тільки громадська думка, а й місце розташування пивоварні вплинуло на ухвалення рішення. Савонлінна зазнала бомбардувань під час Другої Світової війни.

"Ми сподіваємося, що після вступу до НАТО такого ніколи більше не станеться ні в нашому місті, ні взагалі у Фінляндії", - сказав директор броварні.

Нагадаємо, що 15 травня Фінляндія офіційно подала заявку на членство в організації Північноатлантичного договору (НАТО).