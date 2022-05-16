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У Фінляндії почали робити пиво, присвячене НАТО
У Фінляндії крафтова пивоварня Olaf Brewing із Савонлінни (муніципалітет у Східній Фінляндії) випустила на ринок пиво, назва та оформлення якого перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.
Про це пише фінська державна телерадіокомпанія Yle.
Напій називається Otan Olutta. З одного боку, це перекладається з фінського як "Візьму пива", з іншого - otan можна розглядати як анаграму NATO. Пиво надійшло у продаж 16 травня.
"Раніше ми якось не прагнули висловлюватися на політичні теми. Проте зараз більшість жителів Фінляндії підтримують приєднання країни до НАТО. Тому ми зважилися на такий крок", – зазначив виконавчий директор пивоварні Петтері В'янттін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, ідея назрівала давно, проте остаточно сформувалася після того, як найвище керівництво Фінляндії в неділю ухвалило рішення про подання заяви на вступ до Альянсу. Не тільки громадська думка, а й місце розташування пивоварні вплинуло на ухвалення рішення. Савонлінна зазнала бомбардувань під час Другої Світової війни.
"Ми сподіваємося, що після вступу до НАТО такого ніколи більше не станеться ні в нашому місті, ні взагалі у Фінляндії", - сказав директор броварні.
Нагадаємо, що 15 травня Фінляндія офіційно подала заявку на членство в організації Північноатлантичного договору (НАТО).