Футбол без пива: на стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь

Футбольные болельщики, которые приедут в Катар на чемпионат мира - 2022, не смогут пить пиво или другие алкогольные напитки на стадионах. В стране запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, а приобретать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

В этом году чемпионат мира впервые проводится в мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, что ставит перед организаторами мероприятия, которое часто ассоциируется с любителями пива и спонсируется мировыми пивоваренными брендами, уникальные задачи.

В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, а приобретать спиртное можно только в отдельных отелях и клубах.

"На стадионах планы все еще дорабатываются, но в настоящее время обсуждается, чтобы болельщики могли пить пиво по прибытии и при выходе со стадиона, но пиво не будет подаваться во время матча или внутри стадиона", — сказал источник Reuters.

Однако во время ЧМ-2022 фаны все же смогут ограниченное время приобретать и употреблять пиво в отдельных фан-зонах рядом со стадионами.

"В отличие от предыдущих фан-зон ЧМ, пиво будет подаваться не весь день, а в определенное время", — добавил источник издания.

"Алкоголь уже доступен в специально отведенных местах в Катаре, таких как отели и бары, и это не изменится в 2022 году. С целью обслуживания приезжих болельщиков в 2022 году алкоголь будет доступен в дополнительных специально отведенных местах во время турнира", — говорят официальные лица Катара.

Как отмечает издание, цена пива в фан-зонах и вблизи стадиона пока не согласована.

Финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.