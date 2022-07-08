Футбол без пива: на стадіонах ЧС-2022 у Катарі заборонили алкоголь

Футбольні вболівальники, які приїдуть до Катару на чемпіонат світу – 2022, не зможуть пити пиво чи інші алкогольні напої на стадіонах. У країні заборонено вживати алкоголь у громадських місцях, а купувати спиртне можна лише в окремих готелях та клубах.

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Про це повідомляє Reuters.

Цього року чемпіонат світу вперше проводиться в мусульманській країні зі суворим контролем над алкоголем, що ставить перед організаторами заходу, який часто асоціюються з любителями пива та спонсоруються світовими пивоварними брендами, унікальні завдання.

У Катарі заборонено вживати алкоголь у громадських місцях, а купувати спиртне можна лише в окремих готелях та клубах.

"На стадіонах плани все ще доопрацьовуються, але зараз обговорюється, щоб уболівальники могли пити пиво після прибуття та при виході зі стадіону, але пиво не подаватиметься під час матчу або всередині стадіону", - сказало джерело Reuters.

Однак під час ЧС-2022 фани все ж таки зможуть обмежений час купувати та вживати пиво в окремих фан-зонах поряд зі стадіонами.

"На відміну від попередніх фан-зон ЧС, пиво подаватиметься не весь день, а у певний час", — додало джерело видання.

"Алкоголь вже доступний у спеціально відведених місцях у Катарі, таких як готелі та бари, і це не зміниться у 2022 році. З метою обслуговування приїжджих уболівальників у 2022 році алкоголь буде доступний у додаткових спеціально відведених місцях під час турніру", - кажуть офіційні особи Катару.

Як зазначає видання, ціна пива у фан-зонах та поблизу стадіону наразі не погоджена.

Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.