АМКУ відхилив претензії "Карлсберг Україна" до "Оболоні" через нібито "вкрадене" оформлення пляшок пива

Антимонопольний комітет не виявив недобросовісної конкуренції в діях "Оболоні", що виробляє пиво "Київське". Як ідеться в повідомленні комітету, на столичного виробника поскаржилася компанія "Карлсберг Україна", що випускає пиво "Львівське 1715".

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Заявник вважав, що його опонент під час випуску "Київського" неправомірно використав зовнішнє оформлення пляшки, через що його продукція має схожі позначення з оформленням упаковки пива "Львівського 1715". На думку "Карлсберг Україна", використання цього оформлення без його дозволу може призвести до змішування діяльності суб’єктів господарювання.

Також заявник надав заперечення щодо реєстрації Укрпатентом знаків для товарів і послуг "Оболоні" у вигляді загального виду кольєретки. У відповідь Укрпатент повідомив АМКУ, що ці позначення підлягають реєстрації, оскільки вони не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати та ввести в оману споживача.

У якості доказів своєї позиції заявник також подав до АМКУ висновки експертів, які проаналізували кольєретку (етикетку на горлечкові пляшки) пива "Київське" та пива "Львівське 1715", а також результати соціологічного опитування.

"Оболонь" своєю чергою також надало АМКУ висновки експертів щодо зовнішнього оформлення пляшки в цілому та результати опитування споживачів, що свідчили про відсутність можливості сплутування.

Комітет під час розгляду справи проаналізував надані сторонами докази та додатково дослідив повний дизайн пляшок пива "Київське" та "Львівське 1715". У підсумку було виявлено, що, не зважаючи на певну схожість кольєреток, загалом пляшки мають низку відмінностей.

Зокрема, це розміри пляшок, вага вмісту пляшки (0,45 та 0,6 літра), матеріал, колір та форма пляшки (зелене скло та коричневий пластик), а також відсутність етикетки на пляшці пива "Київське".

Також за результатами проведеного комітетом опитування 314 споживачів було встановлено, що переважна більшість з них добре розрізняють згадані торгові марки пива. Зокрема, словесний елемент "Львівське 1715" визнано добре відомим знаком в Україні, як і комбіноване позначення "Оболонь" та кожен з них має високий ступінь розрізняльної здатності.

На думку АМКУ, під час оцінки схожості оформлення продукції оцінювати слід загальний вид товару (пакування продукції в цілому), а не окремих його елементів.

У підсумку комітет визначив, що тривале здійснення діяльності підприємствами на території України, великий масштаб реалізації продукції на ринку слабоалкогольної продукції та, зокрема, пива, призводить до асоціації споживачем продукції, що виробляється "Оболонню" та "Карлсберг Україна", лише з цими виробниками, виключаючи можливість сплутування досліджуваної продукції двох підприємств.

Оскільки наявні у справі докази не можуть свідчити про недобросовісну конкуренцію заводу "Оболонь" відносно "Карлсберг Україна", на засіданні 7 липня АМКУ ухвалив рішення закрити провадження у відповідній справі.