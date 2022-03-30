В Украине запустили бесплатную платформу Prozorro+ по поиску поставщиков для гуманитарных нужд

В Украине запущена платформа Prozorro+, предназначенная для массового поиска компаний, которые могут поставлять в страну необходимые товары в период военного положения. Целью ее создания называется сплочение украинского бизнеса вокруг неотложных потребностей украинского государства и их системного удовлетворения.

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Платформа собирает запросы государственных и местных органов власти, военных администраций и гуманитарных штабов, а также ищет поставщиков в Украине и за рубежом, продающих необходимые государству товары.

"Prozorro — это система, где уже пять лет взаимодействуют десятки тысяч заказчиков и поставщиков со всей страны, и эту синергию очень важно сохранить. Но сейчас на первый план выходит, с одной стороны, способность государства быстро закрывать неотложные нужды, а с другой — возможность для бизнеса возобновить свою работу и поддерживать экономику. Платформа Prozorro+ поможет объединить эти две цели", — отметил генеральный директор госпредприятия "Прозорро" Василий Задворный.

Сейчас список категорий насчитывает более 110 позиций (в частности, горючее, пищевые продукты, тактическую одежду, ноутбуки, генераторы) и постоянно обновляется. В то же время платформа не занимается поиском поставщиков товаров военного назначения, например, касок или бронежилетов.

Prozorro+ работает как маркетплейс, где компании, готовые поставлять государству необходимые товары, публикуют свои предложения, а государственные и местные органы власти обозначают свои потребности.

Также на платформе предполагается участие международных доноров и общественных организаций, готовых финансировать потребности украинского государства.

Prozorro+ уже заработала в пилотном режиме для 15 заказчиков, в частности — Министерства аграрной политики, Министерства социальной политики, штаба гуманитарной помощи при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (фонд "Штаб UA"), "Укрзализныци" и Львовской обладминистрации.

Сейчас для масштабирования на всю страну платформа будет активно наполняться товарами от поставщиков, и Prozorro призывает бизнес активно подавать свои предложения.

Зарегистрироваться на платформе можно через одну из электронных площадок, которые стали партнерами Prozorro+ на волонтерской основе: E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, "Госзакупки.Онлайн" или "Тендер-Онлайн".

Чтобы подать свое предложение/запрос по конкретным нуждам, после регистрации следует связаться с колл-центром площадки. Подача предложений для бизнеса и публикация заявок для заказчиков бесплатны. Более того, для регистрации в системе или при подаче предложений от бизнеса не требуется никаких документов.

Напомним, что 22 марта Кабинет министров решил, что ввозимые в Украину товары будут признаваться гуманитарной помощью по декларативному принципу без принятия соответствующего решения специально уполномоченных государственных органов.

При ввозе грузов теперь нужно только заполнить декларацию, другие документы не нужны. Более того, 26 марта к гумпомощи были приравнены бронежилеты и каски.

При этом 24 марта Верховная Рада ввела уголовную ответственность за продажу гуманитарной помощи во время военного положения, за что теперь может грозить до 12 лет лишения свободы.