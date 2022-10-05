Ощадбанк выплатил штраф почти в 14 млн грн, который АМКУ наложил еще в сентябре 2021 года

Государственный Сбербанк в полном объеме уплатил штраф в размере более 13 881 615 грн, наложенный Антимонопольным комитетом Украины за осуществление концентрации без разрешения АМКУ еще в сентябре 2021 года. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба АМКУ.

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Отметим, что 28 сентября по результату исковых требований Ощадбанка Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность установленного Комитетом нарушения и размера штрафа.

АМКУ установил, что госбанк приобрел цельный имущественный комплекс сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия". При этом в АМКУ за получением обязательного разрешения оно не обращалось.

Из-за того, что Сбербанк не признал свою вину расследование и сбор доказательств по делу длились около 4 лет. В АМКУ заявляют, что банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость ответа на требования АМКУ.

Однако АМКУ собрал достаточно доказательств и 16 сентября 2021 года на своем заседании принял решение о наложении штрафа в размере 13,88 млн. гривен на Сбербанк Украины за осуществление концентрации без разрешения Комитета. Через год Сбербанк уплатил штраф.