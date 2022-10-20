Суд подтвердил штраф "Днепразоту" в 80 миллионов гривен за остановку производства хлора

Хозяйственный суд Киева 20 октября отказал заводу "Днепразот" (Каменское, Днепропетровская область) в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене решения Антимонопольного комитета о штрафе на сумму более 80 миллионов гривен за остановку производства и реализации жидкого хлора.

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Как говорится в сообщении комитета, в рамках рассмотрения дела он доказал, что предприятие злоупотребляло своим монопольным положением на рынке, в частности, останавливало производство товара с 18 июня по 19 июля 2018 года и прекращало его реализацию с 1 по 19 июля того же года.

Основной причиной остановки производства сам "Днепразот" называл удорожание природного газа и отсутствие оборотных средств. В то же время АМКУ не выявил существенных изменений в стоимости природного газа и установил наличие оборотных средств на счетах предприятия.

"Антимонопольный комитет будет и дальше отстаивать свою позицию по этому делу, если АО "Днепразот" будет продолжать обжаловать это в высших судебных инстанциях", - добавляют в комитете.

Напомним, что решением №723 от 29 декабря 2021 года АМКУ установил, что предприятие нарушило законодательство о защите экономической конкуренции и оштрафовало его на более чем 80,111 миллиона гривен.

Отмечалось, что в 2017-2019 годах "Днипроазот" был единственным предприятием в Украине, которое производило жидкий хлор. При этом импортеры на момент остановки производства хлора (до июня 2018 года) занимали лишь 1% рынка, а потенциальный конкурент общества – "Карпатнефтехим", производивший газообразный хлор, использовал его исключительно для производства винилхлорида.

Более того, при остановке производства "Днепразот" не сообщил водоканалам ориентировочную дату возобновления производства, оставив их в ситуации неопределенности. Поскольку максимальные запасы жидкого хлора у водоканалов не могли превышать объемов 15-30% суточной потребности, некоторые из них оказались в ситуации, поскольку имели ограниченные остатки хлора.

Жидкий хлор является реагентом, который используется для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод, и одной из основных групп потребителей этого товара являются именно предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

Ситуация усугублялась тем, что остановка производства хлора произошла в пик спроса – в летний период. В комитете констатировали, что технологический процесс очистки питьевой воды непрерывен, поэтому задержка с поставкой реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба.

В АМКУ сейчас также указывают, что отдельно исследуют в рамках другого дела вопрос установления "Днепроазотом" цен в период 2017-2019 годов.