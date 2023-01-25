У российского производителя чая Greenfield забрали более 50 млн грн на нужды ВСУ

Подольская окружная прокуратура Киева передала на нужды Вооруженных сил Украины 52 млн грн арестованных средств в рамках расследования в уголовном производстве в отношении российской компании, производящей чай.

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Об этом 25 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Эта компания продолжала работать и продавать свою продукцию в Украине, в том числе и в Киеве. По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета производителя арестовали, из них 52 млн грн передали в пользу ВСУ.

Кроме того, деятельность предприятий, этой компании и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, и присвоение имущества ( ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.191 УК Украины).

В прокураторе не уточняется название компании. Но, по данным судебного реестра, речь идет о компании "Орими Украина" (в настоящее время переименована в "ТС Трейд"). Компания производит и продает в Украине чай и кофе под ТМ Greenfield, TESS, "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей".

Ранее АМКУ оштрафовал производителя чая Greenfield и Tess на 80 миллионов гривен за сокрытие связей с РФ. Дело против компании комитет начал по заявлению ритейлера - ООО "Восторг", в котором сообщалось, что "Орими Украина" разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициары, в том числе и мажоритарный владелец Вероника Касьяненко, "не связанные с РФ", что не соответствует действительности.