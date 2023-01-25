У російського виробника чаю Greenfield забрали понад 50 млн грн на потреби ЗСУ

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала на потреби Збройних сил України 52 млн грн арештованих коштів в межах розслідування у кримінальному провадженні щодо російської компанії, яка виробляє чай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 25 січня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Ця компанія продовжувала працювати та продавати свою продукцію в Україні, зокрема, і в Києві. За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки виробника заарештували, з них 52 млн грн передали на користь ЗСУ.

Крім того, діяльність підприємств, цієї компанії, та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).

В прокураторі не уточнюють назву компанії. Але, за даними судового реєстру, йдеться про компанію "Орімі Україна" (наразі перейменована на "ТС Трейд"). Компанія виробляє та продає в Україні чай та каву під ТМ Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe і "Жокей".

Раніше АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та Tess на 80 мільйонів гривень за приховування зв'язків з РФ. Справу проти компанії комітет розпочав за заявою рітейлера - ТОВ "Восторг", у якій повідомлялося, що "Орімі Україна" розіслала торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що її кінцеві бенефіціари, зокрема і мажоритарний власник Вероніка Касьяненко, "не пов’язані з РФ", що не відповідає дійсності.