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У російського виробника чаю Greenfield забрали понад 50 млн грн на потреби ЗСУ
Подільська окружна прокуратура міста Києва передала на потреби Збройних сил України 52 млн грн арештованих коштів в межах розслідування у кримінальному провадженні щодо російської компанії, яка виробляє чай.
Про це 25 січня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Ця компанія продовжувала працювати та продавати свою продукцію в Україні, зокрема, і в Києві. За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки виробника заарештували, з них 52 млн грн передали на користь ЗСУ.
Крім того, діяльність підприємств, цієї компанії, та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).Підписуйтесь на наш Telegram канал
В прокураторі не уточнюють назву компанії. Але, за даними судового реєстру, йдеться про компанію "Орімі Україна" (наразі перейменована на "ТС Трейд"). Компанія виробляє та продає в Україні чай та каву під ТМ Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe і "Жокей".
Раніше АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та Tess на 80 мільйонів гривень за приховування зв'язків з РФ. Справу проти компанії комітет розпочав за заявою рітейлера - ТОВ "Восторг", у якій повідомлялося, що "Орімі Україна" розіслала торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що її кінцеві бенефіціари, зокрема і мажоритарний власник Вероніка Касьяненко, "не пов’язані з РФ", що не відповідає дійсності.